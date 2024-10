Gaeta.it - Tragedia a San Severo: donna colpita a morte dal marito si suicida dopo la sparatoria

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravissimo episodio di violenza di genere si è consumato a San, in provincia di Foggia, dove Celeste Palmieri, unadi 56 anni, è deceduta in seguito a un’azione feroce da parte del, Mario Furio, un agente di polizia penitenziaria in pensione di 59 anni. L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando indignazione e tristezza per unache si è sviluppata in pochi istanti e che ha messo in luce tematiche urgenti legate alla sicurezza delle donne. Lae l’intervento delle forze dell’ordine Il terribile evento ha avuto luogo all’esterno di un supermercato Eurospin, situato in via Salvemini. Secondo quanto riportato, Furio avrebbe atteso l’uscita della moglie e, senza alcun previo avviso, ha aperto il fuoco su di lei.