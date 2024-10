Terza edizione per il "Rumore Bim Festival": fasi finali a Bellaria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche la Terza edizione del “Rumore BIM Festival” volge al termine. Dal 25 al 27 ottobre, sarà, per il terzo anno consecutivo, la città di Bellaria Igea Marina ad ospitare le fasi finali, riconfermando con la città romagnola uno stretto rapporto collaborativo, grazie al patrocinio del Comune e al Riminitoday.it - Terza edizione per il "Rumore Bim Festival": fasi finali a Bellaria Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche ladel “BIM” volge al termine. Dal 25 al 27 ottobre, sarà, per il terzo anno consecutivo, la città diIgea Marina ad ospitare le, riconfermando con la città romagnola uno stretto rapporto collaborativo, grazie al patrocinio del Comune e al

Avvio della terza edizione del Premio Film Impresa 2025 : L’arte e l’industria si incontrano - Facebook WhatsApp Twitter La terza edizione del Premio Film Impresa, promosso da Unindustria, sta per entrare nel vivo con un evento significativo che coinvolgerà il mondo del cinema e dell’industria. L’evento vedrà la presentazione del nuovo presidente della Giuria d’onore e dei dettagli sul regolamento di partecipazione per le imprese, aprendo così le porte alla selezione di opere che ... (Gaeta.it)

Trento ospita la terza edizione della Dolomite Conference : un forum internazionale sulla sostenibilità - Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore delle Dolomiti, Trento ha dato ufficialmente il via ai lavori della terza edizione della “Dolomite Conference”. Questa occasione di confronto è fondamentale per noi, poiché ci consente di affrontare le grandi sfide in un’ottica di sostenibilità. L’idea di riunire menti diverse è fondamentale per l’innovazione e la creazione di proposte pratiche che ... (Gaeta.it)

Diabete nei bambini : a Caserta terza edizione Progetto Reggia - ssa Filomena Pascarella, che afferisce all’Unità operativa complessa di Pediatria, diretta dal prof. Felice Nunziata, la Reggia di Caserta – Ministero della Cultura, il Comune, l’Associazione di volontariato «L’Isola che non c’è». I piccoli pazienti diabetici, accompagnati dai loro genitori e dal team dell’Uos di Diabetologia, passeggeranno nel Parco Reale, dove si svolgeranno una serie di ... (Ildenaro.it)