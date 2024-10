Tale e Quale Show: tutte le novità e performances da non perdere stasera su Rai 1 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, venerdì 18 ottobre, ritorna l’apprezzato format di intrattenimento “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti, che promette una serata ricca di emozioni e interpretazioni straordinarie. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 21:25, il programma avrà come protagonisti undici Talentuosi concorrenti, pronti a sfidarsi in una nuova entusiasmante puntata ricca di imitazioni, votazioni e opinioni dei giudici. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa edizione. La classifica provvisoria aggiornata della quarta puntata A rendere ancora più vibrante la competizione, la classifica provvisoria attuale vede in prima posizione Verdiana, che ha trionfato la settimana scorsa grazie all’interpretazione di Antonella Ruggiero. Gaeta.it - Tale e Quale Show: tutte le novità e performances da non perdere stasera su Rai 1 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, venerdì 18 ottobre, ritorna l’apprezzato format di intrattenimento ““, condotto da Carlo Conti, che promette una serata ricca di emozioni e interpretazioni straordinarie. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 21:25, il programma avrà come protagonisti undicintuosi concorrenti, pronti a sfidarsi in una nuova entusiasmante puntata ricca di imitazioni, votazioni e opinioni dei giudici. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa edizione. La classifica provvisoria aggiornata della quarta puntata A rendere ancora più vibrante la competizione, la classifica provvisoria attuale vede in prima posizione Verdiana, che ha trionfato la settimana scorsa grazie all’interpretazione di Antonella Ruggiero.

Tale e Quale Show - Feisal Bonciani : «Sto vivendo emozioni fortissime e con la mia storia voglio dare speranza. Il giudice che temo? Cristiano Malgioglio» - Feisal Bonciani è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il cantante e attore sta riscuotendo moltissimo successo all'interno del programma e, infatti, le sue... (Leggo.it)