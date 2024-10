Sulla Luna con eleganza: la grande novità per i prossimi astronauti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una missione storica richiede l’abbigliamento giusto, i prossimi astronauti partiranno per la Luna con una tuta alla moda Partire alla volta della Luna, ma farlo con stile. Una nuova missione Lunare in programma per il 2026 ha permesso alla NASA di trovare un accordo di sponsorizzazione per le tutte con uno dei brand più famosi del panorama mondiale. Mercoledì, a Milano, la principale agenzia aerospaziale ha presentato la nuova tuta che gli astronauti della squadra Artemis III indosseranno a settembre 2026 per partire alla volta del satellite della Terra. per la stragrande maggioranza bianca, colore che ha sempre caratterizzato le tute aerospaziali, presenta delle strisce grigie e rosse che spezzano la monotonia del colore. Prada firmerà le prossime tute della NASA (Pixabay) – Cityrumors. Cityrumors.it - Sulla Luna con eleganza: la grande novità per i prossimi astronauti Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una missione storica richiede l’abbigliamento giusto, ipartiranno per lacon una tuta alla moda Partire alla volta della, ma farlo con stile. Una nuova missionere in programma per il 2026 ha permesso alla NASA di trovare un accordo di sponsorizzazione per le tutte con uno dei brand più famosi del panorama mondiale. Mercoledì, a Milano, la principale agenzia aerospaziale ha presentato la nuova tuta che glidella squadra Artemis III indosseranno a settembre 2026 per partire alla volta del satellite della Terra. per la stramaggioranza bianca, colore che ha sempre caratterizzato le tute aerospaziali, presenta delle strisce grigie e rosse che spezzano la monotonia del colore. Prada firmerà le prossime tute della NASA (Pixabay) – Cityrumors.

