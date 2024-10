Sudtirol vs Pisa: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La capolista è attesa da una difficile trasferta sul campo degli altoatesini in piena corsa per i playoff. Sudtirol vs Pisa si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Druso di Bolzano Sudtirol VS Pisa: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini continuano nel loro periodo altalenante senza finora mai pareggiare. Nell’ultimo turno hanno sconfitto il Cosenza riscattando le due sconfitte contro Palermo e Sampdoria. Nonostante ciò, la classifica resta buona con 12 punti e in piena corsa per i playoff. I toscani stanno viaggiando ad un ritmo elevato come dimostra il primato in classifica con 19 punti in otto partite. Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Pisa: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La capolista è attesa da una difficile trasferta sul campo degli altoatesini in piena corsa per i playoff.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Druso di BolzanoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini continuano nel loro periodo altalenante senza finora mai pareggiare. Nell’ultimo turno hanno sconfitto il Cosenza riscattando le due sconfitte contro Palermo e Sampdoria. Nonostante ciò, la classifica resta buona con 12 punti e in piena corsa per i playoff. I toscani stanno viaggiando ad un ritmo elevato come dimostra il primato in classifica con 19 punti in otto partite.

Sudtirol-Pisa in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - 00 – 2. 80 – 2. Alle ore 15. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. In particolare è necessario disporre di un abbonamento DAZN Standard o superiore. . Radiocronaca Sudtirol-Pisa La radiocronaca di Brescia-Cremonese verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. (Ascoltitv.it)