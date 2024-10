Lanazione.it - Sudtirol-Pisa, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 17 OTTOBRE – Riparte il campionato dopo la sosta: e il cammino delcapolista riprende dal Trentino Alto-Adige, dallo stadio “Druso” di Bolzano, ospite del. Gli uomini di Valente, dopo due sconfitte consecutive, prima della pausa per le nazionali hanno conquistato un successo per 0-2 in trasferta a Cosenza, giocando oltre metà partita con l’uomo in meno. La scorsa stagione, sul prato del “Druso” vinsero i nerazzurri con la doppietta di Valoti. Adesso, gli uomini di Inzaghi vogliono continuare a prolungare la propria corsa. Ma quali sono lee, soprattutto,sarà possibile seguirla in tv e streaming, oltre che in radio? In seguito, tutte le in: LUOGO ELa partita tra ile ilsi disputerà allo stadio “Druso” di Bolzano sabato 19 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15:00.