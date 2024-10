Streghe, mostri e fantasmi: a Modena Est torna la Halloween Run (Di venerdì 18 ottobre 2024) torna il 31 ottobre dalle 19 la sesta edizione della camminata di circa 3 chilometri tra i parchi nel buio del quartiere di Modena Est illuminato per l'occasione da zucche stregate. Il percorso è adatto a tutti, da 0 a 99 anni, e sarà animato da Streghe, fantasmi e mostri. I bambini e ragazzi Modenatoday.it - Streghe, mostri e fantasmi: a Modena Est torna la Halloween Run Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)il 31 ottobre dalle 19 la sesta edizione della camminata di circa 3 chilometri tra i parchi nel buio del quartiere diEst illuminato per l'occasione da zucche stregate. Il percorso è adatto a tutti, da 0 a 99 anni, e sarà animato da. I bambini e ragazzi

Torna la Champagne Experience di Modena : due giorni per degustare 900 etichette. Ecco quali non perdere - Dal Pinot Nero di Shreiber allo Chardonnay in purezza del Brut Grand Cru Blanc de Blancs non millesimato di Bonville. Eccoci nella Vallée de la Marne. Da provare  l’Extra Brut Grand Cru Cuvée “3A”. Risaliamo virtualmente l’area della Champagne iniziando della Côte des Bar e ci fermiamo da Erick Shreiber (postazione 4), vigneron tra i pionieri della biodinamica che produce champagne profondi e di ... (Gamberorosso.it)

Superlega - la Sir torna a fare la voce grossa : Modena travolta 3-0 a domicilio - La prestazione contradditoria di Padova, seppur positiva sul piano del risultato, aveva posto la Sir Susa Vim Perugia davanti al primo vero bivio di questa stagione: quello di tornare a vincere e convincere. Missione compiuta alla grande: i Block Devils hanno scelto uno dei palcoscenici più... (Perugiatoday.it)

Champagne Expérience torna a ModenaFiere : oltre 900 vini da degustare tra storiche Maison e piccoli vigneron - Champagne Experience, il più importante e completo appuntamento in Europa dedicato alle famose bollicine francesi, celebrerà  la sua VII edizione il 20 e 21 ottobre nei consueti spazi di ModenaFiere. L’evento è organizzato da Società Italiana Distributori e ImportatoriExcellence srl, realtà che... (Modenatoday.it)