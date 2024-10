Biccy.it - Shaila fa una rivelazione molto privata sul fisico di Javier: “Uscita pazza”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica notte nella casa del Grande fratelloGatta ha passato del tempo a letto conMartinez e poi è andata dalle sue amiche di Non è la Rai a spettegolare. L’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto delle confessioniprivate su, sndo ancora più curiosità in Ilaria, Eleonora e Pamela. Quell’avvicinamento notturno non è certo stato l’ultimo, i due piccioncini infatti sono spesso insieme e anche ieri si sono appartati per coccolarsi e stuzzicarsi. Ancora una volta la Gatta è andata dalla Galassi, al Petrarolo e la Cecere ha riferire quello che è successo con il bel pallavolista argentino. Questa voltaè stata più specifica e ha spiegato che non intendere andare troppo di fretta e bruciare le tappe, ma che sia per lei che per Martinez non sarà facile trattenersi.