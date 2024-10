Se negli scorsi giorni vi siete emozionati alzando gli occhi al cielo, pensate cosa possono aver vissuto gli astronuati della Stazione spaziale internazionale (Di venerdì 18 ottobre 2024) negli scorsi giorni, il cielo ha regalato uno spettacolo straordinario: l’aurora boreale potenziata da una tempesta geomagnetica, generata da un’espulsione di massa coronale del Sole, ha sorpreso anche gli “abitanti” della Stazione spaziale internazionale (ISS). Don Pettit e Matthew Dominick, astronauti della Nasa, hanno potuto ammirare il fenomeno da una prospettiva privilegiata. Pettit ha descritto l’evento con stupore: «Sbalorditivo era la parola giusta», sottolineando come la tempesta solare avesse colorato l’atmosfera di rosso, creando uno spettacolo visibile sia dalla Terra che dall’orbita. Iodonna.it - Se negli scorsi giorni vi siete emozionati alzando gli occhi al cielo, pensate cosa possono aver vissuto gli astronuati della Stazione spaziale internazionale Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), ilha regalato uno spettacolo straordinario: l’aurora boreale potenziata da una tempesta geomagnetica, generata da un’espulsione di massa coronale del Sole, ha sorpreso anche gli “abitanti”(ISS). Don Pettit e Matthew Dominick, astronautiNasa, hanno potuto ammirare il fenomeno da una prospettiva privilegiata. Pettit ha descritto l’evento con stupore: «Sbalorditivo era la parola giusta», sottolineando come la tempesta solare avesse colorato l’atmosfera di rosso, creando uno spettacolo visibile sia dalla Terra che dall’orbita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sono sotto shock” : Maya Henry - l’ex fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio. Nei giorni scorsi gli aveva mandato una lettera di diffida per stalking - Inoltre, le chiamate provengono sempre da numeri di telefono diversi, quindi non so mai da dove arriveranno. I fan hanno ipotizzato che ci siano forti somiglianze con la relazione avuta con Liam. Maya Henry ha pubblicato quest’anno, il libro “Looking Forward”, che racconta la tumultuosa relazione tra la modella Mallory e Oliver, un ex membro semifallito della boy band di cinque elementi 5Forward. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuova ubicazione dell’ufficio postale nei locali della biblioteca - accesa assemblea nei giorni scorsi a Dasà - . Sfratto che ha determinato. . Voluto dal sindaco, Raffaele Scaturchio, e stimolato da un comitato civico spontaneo contrario, si è svolto nei giorni scorsi alla biblioteca comunale di Dasà un pubblico, partecipato e “acceso” incontro sull’ubicazione della nuova sede dell’ufficio postale , “sfrattato” più di un anno fa dai proprietari dalla storica sede privata all’ingresso del paese. (Gazzettadelsud.it)

Statale 36 - gli industriali chiedono la terza corsia dopo il disastro dei giorni scorsi - 30 per un mese, fino al 15 novembre, tranne nei week end e durante i festivi e appunto non durante le notti. Qualche problema potrebbe verificarsi lunedì mattina, qualora non venissero riaperti tutti gli svincoli di ingresso e di uscita della galleria San Martino, rimasta chiusa da venerdì mattina a sabato pomeriggio per un allagamento, provocato, a quanto pare, dall'innalzamento delle falde ... (Ilgiorno.it)