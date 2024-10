Scuole e servizi, arrivano fondi Pnrr per 19 Comuni irpini (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 19 i Comuni della provincia di Avellino ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Con tale avviso emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle Scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. La provincia di Avellino, è stata finanziata per un totale di € 9.299.588,7 da parte del ministero della Pubblica Istruzione e del Merito. Anteprima24.it - Scuole e servizi, arrivano fondi Pnrr per 19 Comuni irpini Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 19 idella provincia di Avellino ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta deidi istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Con tale avviso emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito si intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa dellee rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. La provincia di Avellino, è stata finanziata per un totale di € 9.299.588,7 da parte del ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria : scuole aperte a Genova - chiusure nei comuni limitrofi - Le decisioni sulle scuole sono state adottate tenendo conto della sicurezza, e per evitare potenziali problematiche legate a frane e allagamenti, in particolare nelle aree mostrate più vulnerabili. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . 8 mm. Impatto sulle scuole nel genovesato A differenza di Genova, dove le scuole resteranno aperte, ... (Gaeta.it)

Scuole e Biciplan - aiuti ai Comuni - Uno schema che "potrà essere allargato ad altre materie in futuro - spiega il consigliere - partiamo da qui, ma contiamo di ampliare il raggio di azione". L’obiettivo è continuare a finanziare "l’ammodernamento degli istituti scolastici, dopo il Piano di ripresa e resilienza che aveva spedito nell’hinterland a questo scopo 120milioni (più 15 messi direttamente dall’ex provincia) per i grossi ... (Ilgiorno.it)

Maltempo - allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni : elenco comuni scuole chiuse - In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. (Fanpage.it)