Roma-Inter, Pavard scalzerà Bisseck? La probabile formazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma-Inter si giocherà nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Roma-Inter sarà un'occasione importante per vedere i progressi della formazione nerazzurra in fase difensiva e nell'applicazione generale durante la partita. Il club meneghino si presenterà all'incontro con 16 punti in classifica, a 2 lunghezze di distanza dal Napoli capolista. La gara contro i giallorossi sarà il primo assaggio di una settimana complicata dal punto di vista degli impegni da sostenere, con lo Young Boys da affrontare mercoledì e la Juventus da ospitare nella successiva domenica.

L'Inter anti Roma prende vita : tre ballottaggi. Probabile formazione. La probabile formazione dei nerazzurri. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo consecutivo dopo quelli contro Udinese, Stella Rossa e Torino prima della sosta. Il tecnico, elogiato recentemente dal collega Cesc Fabregas e al contempo tirato in ballo anche dal suo ex presidente alla Lazio Claudio Lotito, deve però sciogliere ancora qualche dubbio.

Roma-Inter - primi allenamenti (al completo) dopo la sosta : i dubbi di formazione. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la corsia di destra, dove Simone Inzaghi sta valutando diverse soluzioni.

Roma-Inter - la probabile formazione di Inzaghi : 'mezza' sorpresa – CdS. Per il resto, avanti con l'undici tipo: Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. Ieri ad Appiano Gentile primo allenamento con tutto il gruppo per Inzaghi, fatta eccezione per Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, che hanno fatto lavoro di scarico. Roma-Inter si avvicina. Il vicecapitano nerazzurro, protagonista di una bellissima intervista nelle ultime ore, dovrebbe partire dalla panchina per