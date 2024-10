Quanto vale il montepremi record del Six Kings Slam per Sinner, Alcaraz e gli altri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Inutile girarci intorno: come in ogni ambito della società contemporanea, anche nel mondo del tennis i soldi fanno la differenza in maniera sempre più determinante. altrimenti non ci sarebbe modo di spiegare la partecipazione di Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune al Six Kings Slam, il primo grande torneo al mondo ad ingaggiare i più forti tennisti in circolazione pur non essendo inserito nel calendario dell’Atp World Tour. La competizione si svolge a Riyadh, in Arabia Saudita, ed è stata organizzata da Turki Alalshik, uno degli uomini più ricchi e influenti dell’intera penisola araba. È lui il deus ex machina dei grandi eventi (sportivi e non solo) che stanno via via traslocando presso la Corte reale saudita, dove Alalshik ricopre l’incarico di ministro e presidente della Gea, che sta per General Entertainment Authority. Quifinanza.it - Quanto vale il montepremi record del Six Kings Slam per Sinner, Alcaraz e gli altri Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Inutile girarci intorno: come in ogni ambito della società contemporanea, anche nel mondo del tennis i soldi fanno la differenza in maniera sempre più determinante.menti non ci sarebbe modo di spiegare la partecipazione di, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune al Six, il primo grande torneo al mondo ad ingaggiare i più forti tennisti in circolazione pur non essendo inserito nel calendario dell’Atp World Tour. La competizione si svolge a Riyadh, in Arabia Saudita, ed è stata organizzata da Turki Alalshik, uno degli uomini più ricchi e influenti dell’intera penisola araba. È lui il deus ex machina dei grandi eventi (sportivi e non solo) che stanno via via traslocando presso la Corte reale saudita, dove Alalshik ricopre l’incarico di ministro e presidente della Gea, che sta per General Entertainment Authority.

