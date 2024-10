Quando la finale di Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, avversario, tv, streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jonathan Milan disputerà la finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca). L’azzurro ha concluso il turno di qualificazione al secondo posto con il tempo di 4:00.296, accusando un ritardo di quasi un secondo dal britannico Josh Charlton, capace di timbrare un roboante 3:59.304 e di strappare così il record del mondo a Filippo Ganna (il piemontese lo deteneva da un paio di anni). Il nostro portacolori fronteggerà proprio l’inglese nell’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro, con la garanzia di salire quantomeno sul secondo gradino del podio davanti a chi vincerà il testa a testa tutto britannico tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield per il bronzo. Oasport.it - Quando la finale di Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista: orario esatto, avversario, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)disputerà ladell’inseguimento individuale ai2024 disu, in corso di svolgimento a Ballerup (Danimarca). L’azzurro ha concluso il turno di qualificazione al secondo posto con il tempo di 4:00.296, accusando un ritardo di quasi un secondo dal britannico Josh Charlton, capace di timbrare un roboante 3:59.304 e di strappare così il record del mondo a Filippo Ganna (il piemontese lo deteneva da un paio di anni). Il nostro portacolori fronteggerà proprio l’inglese nell’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro, con la garanzia di salire quantomeno sul secondo gradino del podio davanti a chi vincerà il testa a testa tutto britannico tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield per il bronzo.

