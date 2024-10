Promuovere una strategia integrata per la gestione dei rischi climatici nel settore agricolo e forestale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Per affrontare le sfide sempre più pressanti poste dai cambiamenti climatici, il Portogallo, con il supporto di altri sei Stati membri, ha presentato una proposta alla Commissione europea. Questo appello sarà discusso durante il Consiglio Ue Agricoltura e Pesca, in programma a Lussemburgo. L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia integrata capace di rispondere alle crisi climatiche che colpiscono sia il settore agricolo sia quello forestale, due pilastri fondamentali per l’economia e la sicurezza alimentare europea. Necessità di strumenti adeguati per affrontare le crisi climatiche Durante le sessioni dedicate a temi diversi, si prevede che il punto cruciale sarà il fabbisogno di una gamma di strumenti efficaci e risorse finanziarie per affrontare le emergenze climatiche. Gaeta.it - Promuovere una strategia integrata per la gestione dei rischi climatici nel settore agricolo e forestale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Per affrontare le sfide sempre più pressanti poste dai cambiamenti, il Portogallo, con il supporto di altri sei Stati membri, ha presentato una proposta alla Commissione europea. Questo appello sarà discusso durante il Consiglio Ue Agricoltura e Pesca, in programma a Lussemburgo. L’obiettivo è quello di sviluppare unacapace di rispondere alle crisi climatiche che colpiscono sia ilsia quello, due pilastri fondamentali per l’economia e la sicurezza alimentare europea. Necessità di strumenti adeguati per affrontare le crisi climatiche Durante le sessioni dedicate a temi diversi, si prevede che il punto cruciale sarà il fabbisogno di una gamma di strumenti efficaci e risorse finanziarie per affrontare le emergenze climatiche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Underconsumption core: il trend della GenZ che conquista TikTok e oltre - Cos’è l'underconsumption coreIl termine "underconsumption core" si riferisce a un comportamento collettivo che si distacca dalle consuete pratiche di ... (assodigitale.it)

Gli studenti per il clima tornano in piazza: a Trento il 25 ottobre - Ad oggi hanno aderito in 500 con Rete climatica, Cgil, Acli, Arci, Udu e team di psicologia ambientale di Unitn. Iniziativa con laboratori e un manifesto per le scuole ... (giornaletrentino.it)

Oltre 500 studenti in piazza per il clima il 25 ottobre a Trento - "Insieme per il clima". Si chiama così il progetto per le scuole lanciato dalla Rete climatica trentina, dalla Cgil del Trentino, da Flc Cgil del Trentino, dalle Acli trentine, da Arci del Trentino, d ... (ansa.it)