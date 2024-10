Premio Mediterraneo ‘24 anche a Marotta, Calhanoglu e Zola (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presto andrà in scena la cerimonia di consegna de il “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024”: gli ultimi vincitori Roma, 18 ottobre 2024 – Ci siamo, il countdown è quasi finito. Il 21 ottobre dalle 14.30, presso Palazzo Valentini a Roma, andrà in scena la cerimonia di consegna de il “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024” e oggi la giuria ha svelato gli ultimi vincitori. Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itRiconoscimenti che andranno al presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, al centrocampista nerazzurro e campione d’Italia in carica, Hakan Calhanoglu, e all’ex attaccante azzurro, oggi vicepresidente della Serie C, Gianfranco Zola. Nomi di assoluto livello e che si aggiungono a quelli già svelati, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli e tantissimi altri. Calciomercato.it - Premio Mediterraneo ‘24 anche a Marotta, Calhanoglu e Zola Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presto andrà in scena la cerimonia di consegna de il “Internazionale Eccellenza2024”: gli ultimi vincitori Roma, 18 ottobre 2024 – Ci siamo, il countdown è quasi finito. Il 21 ottobre dalle 14.30, presso Palazzo Valentini a Roma, andrà in scena la cerimonia di consegna de il “Internazionale Eccellenza2024” e oggi la giuria ha svelato gli ultimi vincitori. Giuseppe(LaPresse) – calciomercato.itRiconoscimenti che andranno al presidente dell’Inter, Giuseppe, al centrocampista nerazzurro e campione d’Italia in carica, Hakan, e all’ex attaccante azzurro, oggi vicepresidente della Serie C, Gianfranco. Nomi di assoluto livello e che si aggiungono a quelli già svelati, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli e tantissimi altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

3 ottobre 2013 - 11 anni dopo la strage dei migranti a Lampedusa nel Mediterraneo si continua a morire - Il 3 ottobre ricorre la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza in ricordo delle vittime del mare. Ma ogni anno uomini, donne e bambini continuano a perdere la vita tentando di raggiungere l'Europa. (Vanityfair.it)

Nel Mediterraneo - in quel 3 ottobre 2013 - morirono 368 persone. E oltre 30mila sono morte da allora - molte delle quali mai identificate. Discutono anche della necessità di un nome per i cadaveri - i 500 ragazzi da tutta Europa che si sono riuniti in questi giorni a Lampedusa. Insieme agli esperti e ai sopravvissuti - immaginano nuovi modi di parlare di immigrazione - E ci invita a riflettere su cosa è cambiato dalla più grande tragedia del nostro mare, e cosa no. Mentre le stime dal 1990 a oggi parlano di oltre 66mila persone morte nel tentativo di raggiungere l’Europa. Nel corso del solo 2024 si contano 1562 persone morte o disperse nel Mediterraneo. Creare in ogni nazione almeno un hub dove le famiglie possano essere intervistate e i dati ante mortem ... (Iodonna.it)

Riconoscimento dei migranti scomparsi nel Mediterraneo : convegno il 2 ottobre a Lampedusa - Il delicato tema del riconoscimento dei migranti dispersi nel Canale di Sicilia sarà al centro di un incontro che si svolgerà a Lampedusa il prossimo 2 ottobre dalle 9.30 alle 13. A organizzarlo, il Comitato 3 ottobre in collaborazione con il Labanof e il patrocinio del... (Agrigentonotizie.it)