Pichetto Fratin: "Solo auto elettriche dal 2035? Un'idiozia"

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso un giudizio durissimo nei confronti della decisione dell'Unione Europea di eliminare le auto a benzina e diesel entro il 2035. Durante il Venice Hydrogen Forum, tenutosi il 18 ottobre, ha dichiarato che la scelta dell'Ue è stata "Un'idiozia", e ha sottolineato l'errore di fissare obiettivi tecnologici attraverso decisioni politiche.

L'Italia e l'astensione sul voto UE

Nel 2019, quando l'Unione Europea ha approvato il regolamento che prevede l'eliminazione dei motori a combustione interna, l'Italia si era astenuta dal voto, insieme alla Bulgaria. La Polonia, invece, aveva votato contro. Il governo italiano, in quel momento, era impegnato in una battaglia per ottenere una deroga che includesse anche i biocarburanti, con lo scopo di mantenere i motori a combustione in vita.

