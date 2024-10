Piano Agenda Nord, adesioni entro il 15 novembre. Pubblicato il manuale con le istruzioni per la generazione del CUP per le scuole paritarie (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le scuole hanno tempo fino alle ore 18 del 15 novembre per aderire all'avviso Agenda Nord, il Piano del Ministero rivolto alle scuole delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e finalizzato a combattere la dispersione scolastica. L'articolo Piano Agenda Nord, adesioni entro il 15 novembre. Pubblicato il manuale con le istruzioni per la generazione del CUP per le scuole paritarie . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lehanno tempo fino alle ore 18 del 15per aderire all'avviso, ildel Ministero rivolto alledelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e finalizzato a combattere la dispersione scolastica. L'articoloil 15ilcon leper ladel CUP per le

