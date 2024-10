Ilfattoquotidiano.it - “Perché siamo in carcere?”: i 12 migranti senza risposte nel centro in Albania. Ancora incompiuto: “Finita solo la metà dei lavori”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “” perdi Gjader, 9,30 del mattino. Una rappresentanza di parlamentari e di membri di associazioni italiani entrano all’interno del sito: “In che posto ci hanno messo?instati sottoposti a quell’udienza in videoconferenza? Non abbiamo commesso reati, fate qualcosa per noi, vi prego”. La reazione del primo gruppo di egiziani e bengalesi, antesignani del cosiddetto modello Meloni sull’immigrazione, è mista tra stupore e spavento. Nelle ultime 48 ore – euna volta arrivati a Shengjin – sono stati avvisati che la loro destinazione era stata l’e non l’Italia e questo ha provocato in loro una sorta di choc, come ilfattoquotidiano.it ha già raccontato ieri. Ora lo choc si sta trasformando in qualcosa di diverso.