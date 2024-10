Pagelle Bari-Catanzaro 1-1: voti e tabellino Serie B 2024/2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Pagelle e i voti di Bari-Catanzaro 1-1, match della nona giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Terzo pareggio consecutivo per le due squadre: Dorval apre le marcature al 30?, ma al 29? della ripresa c’è il gol del pareggio firmato da Iemmello su assist di La Mantia. Ecco i migliori e peggiori in campo della partita. Le Pagelle Bari (3-5-2): Radunovic 6, Pucino 6.5, Vicari 6, Mantovani 6.5, Favasuli 6 (76? Tripaldelli sv), Maita 6 (82? Novakovich sv), Benali 6.5, Falletti 6, Dorval 7 (82? Obaretin sv), Sibilli 6, Lasagna 5.5 (76? Favilli sv) In panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Simic, Saco. All. M. Longo 6 Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6.5, Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 6, Compagnon 6 (58? D’Alessandro 6), Pontisso 6 (68? Coulibaly 6), Petriccione 5.5 (46? Pompetti 6), Koutsoupias 6, Situm 6, Biasci 5.5 (46? La Mantia 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lee idi1-1, match della nona giornata del campionato di. Terzo pareggio consecutivo per le due squadre: Dorval apre le marcature al 30?, ma al 29? della ripresa c’è il gol del pareggio firmato da Iemmello su assist di La Mantia. Ecco i migliori e peggiori in campo della partita. Le(3-5-2): Radunovic 6, Pucino 6.5, Vicari 6, Mantovani 6.5, Favasuli 6 (76? Tripaldelli sv), Maita 6 (82? Novakovich sv), Benali 6.5, Falletti 6, Dorval 7 (82? Obaretin sv), Sibilli 6, Lasagna 5.5 (76? Favilli sv) In panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Simic, Saco. All. M. Longo 6(3-5-2): Pigliacelli 6.5, Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 6, Compagnon 6 (58? D’Alessandro 6), Pontisso 6 (68? Coulibaly 6), Petriccione 5.5 (46? Pompetti 6), Koutsoupias 6, Situm 6, Biasci 5.5 (46? La Mantia 6.

