Ottobre e poesie la visione dorata dell’autunno in tre componimenti d’autore | Moretti Pascoli e Cardarelli

Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l'Infanzia, Ottobre e poesie: tre componimenti d'autore per celebrare il decimo mese dell'anno, i suoi colori e i suoi profumi. Ottobre e poesie, Vendemmia di Marino Moretti Photo Credits – farmaciadelcorso.netL'autunno è ormai giunto e con lui, di seguito, il cambiamento che la natura regala in questo periodo dell'anno. Ecco una serie di poesie dedicate al mese d'Ottobre; la prima trattata è Vendemmia di Marino Moretti: poeta, scrittore e romanziere considerato uno degli esponenti maggiori della corrente del Crepuscolarismo. Nei campi è tutto un bagliore,di grappoli d'oro, di falci,tutto un gioire di tralciche ostentano qualche rossore.Nei campi è tutta una festa di luci, di ombre, di canti:ridon gli sguardi esultantiper tanta messe rubesta.

