Ora l'IA ti dice anche se stai bevendo un prosecco DOP o una sua imitazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'l’Istituto Poligrafico Zecca di Stato ha presentato un'intelligenza artificiale specializzata sul prosecco DOP che può fornire informazioni sul vino, ma soprattutto garantire l'autenticità di una bottiglia. Un progetto per valorizzare il Made in Italy nel mondo Dday.it - Ora l'IA ti dice anche se stai bevendo un prosecco DOP o una sua imitazione Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'l’Istituto Poligrafico Zecca di Stato ha presentato un'intelligenza artificiale specializzata sulDOP che può fornire informazioni sul vino, ma soprattutto garantire l'autenticità di una bottiglia. Un progetto per valorizzare il Made in Italy nel mondo

