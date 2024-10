Open Arms, l'arringa di Giulia Bongiorno: "L'Italia si è messa in ginocchio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) « In sole due ore ben 9 persone vennero fatte scendere dalla Open Arms sostenendo di vivere condizioni di stress o di essere incompatibili con altri migranti, senza bisogno di attestare problemi di salute . E questo perchè la Guardia Costiera Italiana aveva aperto un canale perchè voleva aiutare i profughi e chiunque non si adattasse alla vita sulla nave, indipendentemente da problemi di salute». Feedpress.me - Open Arms, l'arringa di Giulia Bongiorno: "L'Italia si è messa in ginocchio" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) « In sole due ore ben 9 persone vennero fatte scendere dallasostenendo di vivere condizioni di stress o di essere incompatibili con altri migranti, senza bisogno di attestare problemi di salute . E questo perchè la Guardia Costierana aveva aperto un canale perchè voleva aiutare i profughi e chiunque non si adattasse alla vita sulla nave, indipendentemente da problemi di salute».

Open Arms : Bongiorno - chiedo assoluzione per Salvini perché fatto non sussiste - La guardia costiera si è messa in ginocchio per avere una risposta da Open Arms sull’offerta di portare i migranti in Spagna. Palermo, 18 ott. . ” “Per queste ragioni chiedo l’assoluzione di Matteo Salvini perché il fatto non sussiste”. La stessa Spagna che ha offerto aiuto a Open Arms ricevendo come risposta un ‘buonanotte’. (Lapresse.it)

L'Anm e la scorta alla Pm di Open Arms. Santalucia : "E' l'effetto di un clima di tensione mediatica" - Non posso che appellarmi. Operazioni che creano intorno al processo un’aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti : attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze e minacce verbali. . . «Se si crea intorno al processo un clima di tensione mediatica , gli effetti possono anche essere questi. (Gazzettadelsud.it)

Open Arms - ora la difesa di Salvini sostiene che la nave stava “bighellonando” e poteva andare in Spagna - La nave Ong Open Arms "ha scelto di bighellonare" invece di andare in Spagna per far sbarcare le 147 persone migranti soccorse che aveva a bordo. Questa è la linea difensiva di Matteo Salvini nel processo di Palermo, in cui oggi si è svolta l'arringa della difesa.Continua a leggere . (Fanpage.it)