"Non sei nessuno. Lascia lì la tua medaglia e ficcatela su per il c**o": Evgenia Medvedeva e l'umiliazione gratuita dei suoi allenatori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Ho vinto i Mondiali due volte. Lo schema è sempre lo stesso: se vinci, gioisci in quel giorno. Il giorno dopo ci sono spettacoli di esibizione, esulti. Poi torni a casa, l’allenatore ti mette sul ghiaccio e ti dice: ‘Non sei. Non sei proprio. Sei solo un’atleta.lì la tuasu per il‘”. Una carriera stroncata sul nascere – nonostante due medaglie d’oro ai Mondiali vinti e due argenti alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang nel 2018 – per colpa di un trattamento irrispettoso neiconfronti. Una disciplina spartana e umiliante che ha portato la pattinatrice artistica russa(tra le altre cose) a ritirarsi a soli 22 anni, per rimanere lontana dai riflettori. E il momento peggiore arrivava dopo ogni vittoria: “‘Cosa, una stella? Non sei neanche una dannata stella. Hai le Olimpiadi davanti, vai a lavorare‘.