Nel trimestre ricavi +4% Confermate le stime

Nel terzo trimestre dell'anno EssilorLuxottica (in foto l'ad Francesco Milleri) registra ricavi consolidati di 6.437 milioni (+4% a cambi costanti), conferma l'obiettivo di crescita del fatturato annuo 'mid-single digit' dal 2022 al 2026 puntando a un range di 27-28 miliardi, e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted tra il 19% e il 20%.

