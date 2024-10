Mistermovie.it - Mister Movie | Brainiac in arrivo su Superman & Lois? Il mistero del casting di Tom Cavanagh svelato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La quarta stagione dici ha già regalato momenti epici e colpi di scena inaspettati. Ma è un dettaglio apparentemente insignificante a far discutere i fan della serie: la menzione di un certo “Milton” da parte di Lex Luthor. Questa frase, pronunciata quasi di sfuggita, ha acceso la curiosità dei fan più attenti. Milton Fine, infatti, è il nome di un personaggio dei fumetti DC, un sensitivo che in seguito diventa l’ospite di, uno dei più potenti e antichi nemici di. L’ipotesi chepossa fare il suo ingresso nell’universo diè avvalorata da un altro indizio: ildi Tom. L’attore, noto per il suo ruolo di Harrison Wells in The Flash, è stato ingaggiato per un ruoloioso nella serie.