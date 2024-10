Medioriente: Hamas, uccisione Sinwar ci rafforza e Israele se ne pentirà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – L’alto funzionario di Hamas Khalil Hayya, che ha confermato in un discorso tv la morte del leader del gruppo palestinese Yahya Sinwar, ha aggiunto che la sua uccisione non farà altro che rafforzare il gruppo e ha giurato che “gli occupanti” si pentiranno presto di averlo ucciso. Lo riporta il Times of Israel. Lapresse.it - Medioriente: Hamas, uccisione Sinwar ci rafforza e Israele se ne pentirà Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – L’alto funzionario diKhalil Hayya, che ha confermato in un discorso tv la morte del leader del gruppo palestinese Yahya, ha aggiunto che la suanon farà altro chere il gruppo e ha giurato che “gli occupanti” si pentiranno presto di averlo ucciso. Lo riporta il Times of Israel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biden chiama Netanyahu per congratularsi dell’uccisione del leader di Hamas - Il presidente americano Joe Biden ha chiama il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per congratularsi con lui per l’uccisione del leader del gruppo palestinese Hamas, Yahya Sinwar. Biden chiama Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dall’Air Force One per congratularsi con lui per […]. (Periodicodaily.com)

Il discorso di Netanyahu dopo l’uccisione di Sinwar : “Hamas ora si arrenda e liberi gli ostaggi” - Vi ha raccontato di essere un leone ma si è nascosto dentro i tunnel, e scappava nel panico dai nostri soldati. La sua eliminazione è un importante momento di passaggio nel tramonto del governo di Hamas", le parole del leader di Israele dopo la conferma della morte del capo di Hamas. . "Cittadini di Gaza, Sinwar vi ha rovinato la vita. (Fanpage.it)

Ufficialità e dettagli dell’uccisione di Yahya Sinwar. Gli ultimi attimi di vita del leader di Hamas - “Le Idf e le Shin Bet confermano che dopo una caccia andata avanti per un anno, ieri, 16 ottobre 2024, i soldati del Comando Sud delle Idf hanno eliminato Yahya Sinwar, il leader dell’organizzazione terroristica di Hamas, in un’operazione nel sud della Striscia di Gaza”, […] The post Ufficialità e dettagli dell’uccisione di Yahya Sinwar. (Lidentita.it)