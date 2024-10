Medio Oriente, Meloni incontra in Libano i vertici Unifil. Prima il viaggio in Giordania: «Insieme per la de-escalation» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata in Libano, seconda tappa della sua visita in Medio Oriente dopo la Giordania. La premier è stata accolta all’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut dal suo omologo Najib Mikati. I due capi di governo si stanno spostando verso il Grand Sérail, il palazzo del primo ministro libanese. Qui si terrà l’incontro bilaterale, che sarà occasione di confronto su un tema delicato come quello delle truppe Unifil, nelle ultime settimane ripetutamente attaccate dall’esercito israeliano nel sud del Paese. Nell’incontro con Mikati si discuterà anche di ulteriori aiuti umanitari da fornire alla regione e delle possibili soluzioni per le migliaia di rifugiati e sfollati. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè atterrata in, seconda tappa della sua visita indopo la. La premier è stata accolta all’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut dal suo omologo Najib Mikati. I due capi di governo si stanno spostando verso il Grand Sérail, il palazzo del primo ministro libanese. Qui si terrà l’incontro bilaterale, che sarà occasione di confronto su un tema delicato come quello delle truppe, nelle ultime settimane ripetutamente attaccate dall’esercito israeliano nel sud del Paese. Nell’incontro con Mikati si discuterà anche di ulteriori aiuti umanitari da fornire alla regione e delle possibili soluzioni per le migliaia di rifugiati e sfollati.

