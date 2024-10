Manovra 2025: confermato il Bonus Bebè da 1000 euro per i nuovi nati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Governo Meloni ha introdotto nella Manovra di bilancio 2025 un nuovo Bonus Bebè di 1000 euro, destinato ai genitori di bambini nati a partire dal 1° gennaio 2025. La misura fa parte di un piano più ampio di incentivi e aiuti destinati alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la natalità e offrire un sostegno concreto nei primi mesi di vita dei neonati. Come funziona il Bonus Bebè? Il nuovo Bonus Bebè, soprannominato Carta nuovi nati, sarà un aiuto diretto per tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 40mila euro. Questo limite è stato fissato per garantire che l’aiuto raggiunga le famiglie che ne hanno maggiore bisogno, sostenendo i costi associati alla nascita di un figlio. La somma di 1000 euro verrà erogata una tantum e potrà essere richiesta attraverso i canali dell’INPS, l’ente responsabile per la gestione e l’erogazione del Bonus. Velvetmag.it - Manovra 2025: confermato il Bonus Bebè da 1000 euro per i nuovi nati Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Governo Meloni ha introdotto nelladi bilancioun nuovodi, destinato ai genitori di bambinia partire dal 1° gennaio. La misura fa parte di un piano più ampio di incentivi e aiuti destialle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la natalità e offrire un sostegno concreto nei primi mesi di vita dei neo. Come funziona il? Il nuovo, soprannominato Carta, sarà un aiuto diretto per tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 40mila. Questo limite è stato fissato per garantire che l’aiuto raggiunga le famiglie che ne hanno maggiore bisogno, sostenendo i costi associati alla nascita di un figlio. La somma diverrà erogata una tantum e potrà essere richiesta attraverso i canali dell’INPS, l’ente responsabile per la gestione e l’erogazione del

