Manifestazione nazionale metalmeccanici

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 7.46 Le tute blu tornano in piazza a Roma, per chiedere garanzie sull'occupazione e rilancio dell'industria dell'automobile in Italia. A partire dai siti produttivi Stellantis. Dal 1994 FiomCgil, FimCisl e Uilm non manifestavano insieme con uno sciopero unitario di settore Partenza stamane a Piazza Barberini,poi corteo fino a piazza del Popolo,dove si terranno gli interventi dei delegati e dei segretari generali sotto lo slogan "Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto". Attese anche delegazioni di sindacati europei e mondiali