Lanazione.it - Mancati pagamenti dei ticket sanitari, avvisi scaturiti dai controlli del Ministero delle Finanze

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Relativamente agliperdeiche alcuni cittadini stanno ricevendo in questi giorni, la Asl Toscana sud est sottolinea che taliscaturiscono daieffettuati non direttamente dall’Azienda, ma dal sistema inerente alla tesseraa in base alle autocertificazioni sottoscritte dagli assistiti per il rilascioesenzioni per reddito o status socio-economico. Come tutte le aziendee nel territorio italiano, anche la Asl Tse riceve periodicamente gli elenchi dettagliati dei soggetti le cui autocertificazioni sono risultate non veritiere.