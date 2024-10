Maltempo Italia, oggi allerta arancione in 5 regioni: scuole chiuse e rischio nubifragi (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora Maltempo sull’Italia oggi, con nubifragi in agguato e allerta meteo. La pioggia non concede tregua alla Liguria, alla Toscana e al Lazio. Il Maltempo si sposterà anche sull’Emilia Romagna e verso il Nordest, con precipitazioni su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con il passare delle ore, il Maltempo coinvolgerà anche le regioni del Centro-Sud con rovesci violenti in serata. Per la giornata di oggi venerdì 18 ottobre, quindi, allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Scatta l’allerta gialla su restanti settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancorasull’, conin agguato emeteo. La pia non concede tregua alla Liguria, alla Toscana e al Lazio. Ilsi sposterà anche sull’Emilia Romagna e verso il Nordest, con precipitazioni su gran parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con il passare delle ore, ilcoinvolgerà anche ledel Centro-Sud con rovesci violenti in serata. Per la giornata divenerdì 18 ottobre, quindi,in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Scatta l’gialla su restanti settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Maltempo Italia - oggi allerta arancione in 5 regioni : scuole chiuse e rischio nubifragi

