Lo spread tra Btp-Bund aggiorna minimi da 3 anni a 1177 punti

Lo spread tra Btp-Bund aggiorna minimi da 3 anni a 117,7 punti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo spread prosegue nella fase di discesa e aggiorna ancora i minimi da tre anni. Il differenziale tra Btp e Bund è sotto quota 118 punti a 117,7. E prosegue il calo dei rendimenti con il decennale al al 3,36% (-5 punti base). lo stesso vale per titoli di stato francese (-2,5 punti al 2,9% ) e tedesco (-2 punti al 2,18%).

Inflazione cala : Bce taglia i tassi - spread sotto i 120 punti. Che cosa cambia per famiglie e risparmiatori - . La Banca Centrale Europea annuncia il nuovo taglio dei tassi di interesse, portando il riferimento al 3,25%, il tasso di rifinanziamento al 3,40% e il tasso sulla deposit facility al 3,65%. Si tratta del terzo aggiustamento di politica monetaria del 2024 e arriva in un contesto caratterizzato da una discesa dell'inflazione e da dati sulla crescita economica più deboli del previsto L'articolo ... (Firenzepost.it)

Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti - Lo spread tra Btp e Bund scende ancora a metà giornata. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,4% mentre quello tedesco sale al 2,19%. (Quotidiano.net)

Spread Btp-Bund apre in calo a 121 punti - ai minimi da 3 anni - La flessione è generalizzata in tutta Europa, in vista della riunione della Bce. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,41%, rispetto al 3,40% di ieri. . Lo spread tra Btp e Bund apre in calo e scende ai minimi da novembre 2021. Il differenziale tra i due titoli di Stato in avvio di giornata è sceso a 121 punti, rispetto ai 122 punti della vigilia. (Quotidiano.net)