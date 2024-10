LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: venerdì con prove libere e qualifiche Sprint (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle Sprint qualifying Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni di prove libere al venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato alle 20.00, prima delle qualifiche vere e proprie per la gara lunga della domenica. Un weekend quindi fondamentale per la corsa al Mondiale, visto che ci saranno punti ulteriori da assegnare. Max Verstappen rimane in testa al Mondiale, non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: venerdì con prove libere e qualifiche Sprint Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee dellequalifying Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni dial, ma una sola sessione con lepropedeutiche allaRace che andrà in scena sabato alle 20.00, prima dellevere e proprie per la gara lunga della domenica. Un weekend quindi fondamentale per la corsa al Mondiale, visto che ci saranno punti ulteriori da assegnare. Max Verstappen rimane in testa al Mondiale, non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc.

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna - Eurolega basket in DIRETTA : serve l’impresa in Francia - Il match tra AS Monaco e Virtus Segafredo Bologna inizierà alle ore 19. Il ko con l’Efes era preventivabile, ma quelli con Villeurbanne e e Zalgiris Kaunas bruciano per come sono arrivati, con due sfide ad inseguire per poi capitolare negli ultimi possessi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra AS Monaco e Virtus Bologna, valido ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia alla riscossa - New Zealand per l’allungo - Ineos Britannia arriva invece sulle ali dell’entusiasmo. New Zealand è parsa la brutta copia dell’imbarcazione ammirata fino ad ora, con diversi errori di non poco conto che hanno indirizzato i due match race scorsi. Race-7 e race-8 della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealan ed Ineos Britannia inizieranno alle 14. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : attesa per Milan e Paternoster - Bianchi mina vagante - Italia che può essere protagonista anche nell’Omnium femminile con Letizia Paternoster che va a caccia di un pronto riscatto dopo la prova non positiva dei Giochi di Parigi. 00, quella serale alle 18. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su ... (Oasport.it)