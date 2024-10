L'azienda con sede a Milano che sfruttava gli incentivi fiscali per il Sud (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'azienda aveva sede a Milano, città dove era resitente il titolare, ma era stata dichiarata (falsamente) una sede produttiva nell'Agrigentino, in Sicilia, in modo da ottenere crediti per 1,2 milioni di euro, in realtà non spettanti, grazie agli incentivi fiscali statali pensati per gli Milanotoday.it - L'azienda con sede a Milano che sfruttava gli incentivi fiscali per il Sud Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'aveva, città dove era resitente il titolare, ma era stata dichiarata (falsamente) unaproduttiva nell'Agrigentino, in Sicilia, in modo da ottenere crediti per 1,2 milioni di euro, in realtà non spettanti, grazie aglistatali pensati per gli

Incassa incentivi fiscali per il Sud - ma l’azienda ha sede a Milano : imprenditore indagato - Le ipotesi di reato Secondo l'accusa, l'azienda dell'imprenditore avrebbe "indebitamente beneficiato degli incentivi fiscali previsti dal legislatore per gli investimenti nel Mezzogiorno", che "non gli spettavano", dichiarando "falsamente di avere sede, con capacità produttiva, nell'Agrigentino". (Ilgiorno.it)

