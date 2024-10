Laura Frosecchi, il nipote arrestato per omicidio volontario e detenzione di armi clandestine e da guerra (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Casciano (Firenze), 18 ottobre 2024 – La serranda del forno è chiusa. Sul marciapiede tanti biglietti e fiori, in ricordo di quella donna che tanti conoscevano e che tanti amavano. Oggi c’è silenzio in quella via, la Volterrana, c’è silenzio a Chiesanuova e in tutta San Casciano. Il dolore per l’omicidio di Laura Frosecchi è inspiegabile. Rose rosse, bianche, di tutti i colori. E quel biglietto straziante: “Con tutto il nostro amore ci mancherai Laura, rimarrai nei nostri cuori sorellina mia”. Intanto, Mattia Scutti, il nipote di 22 anni, è stato portato in carcere a Sollicciano. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Firenze e della compagnia di Scandicci “per i reati di omicidio volontario e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi, armi da guerra e munizionamento”, si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dai carabinieri. Lanazione.it - Laura Frosecchi, il nipote arrestato per omicidio volontario e detenzione di armi clandestine e da guerra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Casciano (Firenze), 18 ottobre 2024 – La serranda del forno è chiusa. Sul marciapiede tanti biglietti e fiori, in ricordo di quella donna che tanti conoscevano e che tanti amavano. Oggi c’è silenzio in quella via, la Volterrana, c’è silenzio a Chiesanuova e in tutta San Casciano. Il dolore per l’diè inspiegabile. Rose rosse, bianche, di tutti i colori. E quel biglietto straziante: “Con tutto il nostro amore ci mancherai, rimarrai nei nostri cuori sorellina mia”. Intanto, Mattia Scutti, ildi 22 anni, è stato portato in carcere a Sollicciano. Il giovane è statodai carabinieri di Firenze e della compagnia di Scandicci “per i reati diabusiva di, parti didae munizionamento”, si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dai carabinieri.

