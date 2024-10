Latina, “lavoro nero” e poca sicurezza: titolare di un’azienda agricola multato per 10mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Latina, 18 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Latina con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Latina, nei giorni scorsi ha svolto specifiche attività di controllo presso un fondo agricolo pontino, volto all’accertamento della sussistenza di irregolarità e sfruttamento lavorativo del personale impiegato. Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei controlli, 6 lavoratori stranieri sono risultati non in regola con la normativa sul lavoro e 5 di questi, sprovvisti di qualsivoglia documento identificativo, sono risultati, anche irregolari sul territorio nazionale, condotta che ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare per aver impiegato stranieri irregolari sul territorio nazionale. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – La Polizia di Stato dicon la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale deldi, nei giorni scorsi ha svolto specifiche attività di controllo presso un fondo agricolo pontino, volto all’accertamento della sussistenza di irregolarità e sfruttamento lavorativo del personale impiegato. Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Mobile impegnati nei controlli, 6 lavoratori stranieri sono risultati non in regola con la normativa sule 5 di questi, sprovvisti di qualsivoglia documento identificativo, sono risultati, anche irregolari sul territorio nazionale, condotta che ha portato alla denuncia in stato di libertà delper aver impiegato stranieri irregolari sul territorio nazionale.

