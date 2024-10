La spallata di New Zealand o la rimonta di Ineos? America’s Cup a un bivio, si apre il weekend decisivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le prime quattro regate dominate in lungo e in largo da Team New Zealand, la America’s Cup sembrava già impacchettata per essere spedita ad Auckland: la superiorità dimostrata dai Kiwi nei confronti di Ineos Britannia durante i confronti iniziali era apparsa così ampia da fare immaginare un roboante 7-0 nella acque di Barcellona e aveva fatto temere una conclusione rapida della serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Lunedì pomeriggio tutto sembrava segnato dopo la lezione inflitta dal Defender al malcapitato Challenger of Record, che era stato in totale balia dei grandi favoriti della vigilia: la corazzata neozelandese pareva disporre di una barca decisamente più veloce e l’equipaggio era risultato impeccabile nelle varie manovre, tramortendo un contendente incapace anche solo di impensierire i detentori della Vecchia Brocca. Oasport.it - La spallata di New Zealand o la rimonta di Ineos? America’s Cup a un bivio, si apre il weekend decisivo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le prime quattro regate dominate in lungo e in largo da Team New, laCup sembrava già impacchettata per essere spedita ad Auckland: la superiorità dimostrata dai Kiwi nei confronti diBritannia durante i confronti iniziali era apparsa così ampia da fare immaginare un roboante 7-0 nella acque di Barcellona e aveva fatto temere una conclusione rapida della serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Lunedì pomeriggio tutto sembrava segnato dopo la lezione inflitta dal Defender al malcapitato Challenger of Record, che era stato in totale balia dei grandi favoriti della vigilia: la corazzata neozelandese pareva disporre di una barca decisamente più veloce e l’equipaggio era risultato impeccabile nelle varie manovre, tramortendo un contendente incapace anche solo di impensierire i detentori della Vecchia Brocca.

