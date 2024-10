La sinistra europea sfida l’imperialismo russo, Schlein si occupa di Imperia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Iratxe García Pérez, la capogruppo dei socialisti europei, ieri ha incontrato a Bruxelles Volodymyr Zelensky e gli ha espresso «pieno sostegno». Ecco le sue inequivocabili parole: «L’Unione europea deve aumentare sostanzialmente il proprio sostegno militare, consentendo all’Ucraina di colpire obiettivi militari sul territorio russo». «Mi riconosco appieno», ha invece affermato il senatore Filippo Sensi (non si rilevano altri pareri). La vicepresidente del Parlamento europeo Pino Picierno ha accolto con Roberta Metsola il presidente ucraino a Bruxelles. Sono posizioni molto diverse da quella dei “timidoni” del Partito democratico, o almeno della maggioranza di loro. Elly Schlein non è favorevole ad alcun tipo di aumento del sostegno militare ed è contraria a consentire l’uso delle armi in dotazione alla resistenza ucraina contro le basi russe. Linkiesta.it - La sinistra europea sfida l’imperialismo russo, Schlein si occupa di Imperia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Iratxe García Pérez, la capogruppo dei socialisti europei, ieri ha incontrato a Bruxelles Volodymyr Zelensky e gli ha espresso «pieno sostegno». Ecco le sue inequivocabili parole: «L’Unionedeve aumentare sostanzialmente il proprio sostegno militare, consentendo all’Ucraina di colpire obiettivi militari sul territorio». «Mi riconosco appieno», ha invece affermato il senatore Filippo Sensi (non si rilevano altri pareri). La vicepresidente del Parlamento europeo Pino Picierno ha accolto con Roberta Metsola il presidente ucraino a Bruxelles. Sono posizioni molto diverse da quella dei “timidoni” del Partito democratico, o almeno della maggioranza di loro. Ellynon è favorevole ad alcun tipo di aumento del sostegno militare ed è contraria a consentire l’uso delle armi in dotazione alla resistenza ucraina contro le basi russe.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il video della Sinistra europea che canta Bella Ciao dopo il discorso di Orban - L’immigrazione può portare al collasso Schengen e non siamo più competitivi», ha ammonito il premier ungherese da Strasburgo. Viktor Orban è intervenuto al Parlamento europeo sulle priorità della presidenza di turno dell’Ungheria al Consiglio Ue. Se permettiamo a qualcuno di entrare, non possiamo mai rimandarlo a casa. (Lettera43.it)

La Sinistra europea vuole dare il premio Sakharov ai giornalisti palestinesi - I giornalisti palestinesi, che raccontano la terribile guerra a Gaza e la dura realtà dell'occupazione israeliana della Cisgiordania meritano un riconoscimento internazionale per il loro coraggio. Per questo il gruppo della sinistra radicale del parlamento europeo ha deciso di sceglierli come... (Today.it)

Il Pd deve decidere se aiutare l’Ucraina o isolarsi dalla sinistra riformista europea - «Eliminare le restrizioni sull’uso dei sistemi d’arma occidentali consegnati all’Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo»: è il punto-chiave della bozza della mozione che circola in queste ore del gruppo Socialisti&Democratici al Parlamento europeo. Il testo deve essere approvato dalla riunione del gruppo che si terrà mercoledì sera in vista del voto che ci sarà giovedì a ... (Linkiesta.it)