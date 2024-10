La McLaren non crede alla Red Bull sul caso T-Tray: “Serve un’indagine approfondita” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il caso T-Tray tiene banco a Austin, dove la McLaren non crede alla parole della Red Bull. Il CEO della McLaren Zak Brown attacca pesantemente la Red Bull e chiede un'indagine approfondita. Fanpage.it - La McLaren non crede alla Red Bull sul caso T-Tray: “Serve un’indagine approfondita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) IlT-tiene banco a Austin, dove lanonparole della Red. Il CEO dellaZak Brown attacca pesantemente la Rede chiede un'indagine approfondita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - nuovo addio in casa Red Bull : Courtenay si sposta in McLaren - Will Courtenay, responsabile della strategia di gara della Red Bull, lascia la squadra di Milton Keynes dopo 14 anni, per unirsi alla McLaren nel ruolo di direttore sportivo. Courtenay riferirà al race director Randeep Singh, con l’obiettivo di “aiutare a far crescere le operazioni sportive del team“, ha affermato la squadra di Woking in una nota ufficiale. (Sportface.it)

Classifica Mondiale costruttori F1 2024 : McLaren in fuga - Ferrari a -33 dalla Red Bull - Di seguito la classifica del Mondiale costruttori F1 2024. Si preannuncia un’annata agonistica particolarmente intensa per i piloti e anche per le scuderie, chiamate a un impegno molto probante lungo ben nove mesi e praticamente senza sosta. RB 35 7. Ferrari 441 4. Il GP del Bahrain, andato in scena sabato 2 marzo, ha segnato l’avvio del Mondiale F1 2024. (Oasport.it)

Classifica Mondiale costruttori F1 2024 : la McLaren allunga sulla Red Bull - Ferrari a -75 - La Red Bull resta la compagine da battere: Max Verstappen ha vinto gli ultimi tre Mondiali ed è il miglior pilota in circolazione, l’olandese sarà affiancato dal messicano Sergio Perez, il quale sta facendo fatica considerando la qualità della monoposto a disposizione. La stagione sarà lunghissima, con la disputa di ben 24 Premi (a cui si aggiungono sei Sprint Race) e la conclusione prevista per ... (Oasport.it)