La flat tax non fa emergere l'evasione: perché allargare ancora l'aliquota al 15% per gli autonomi cara alla Lega sarebbe uno spreco

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Latax non fail nero. La tesi un tempoa Silvio Berlusconi e poi rispolverata da Matteo Salvini per sostenere che la tassa piatta “si ripaga da sola” è smentita non solo dall’evidenza empirica che arriva dai Paesi che in passato l’hanno applicata su tutti i redditi ma anche dai dati del dipartimento Finanze del ministero dell’Economia. Che mostrano come, dopo l’aumento a 65mila euro del tetto di fatturato per l’adesione al cosiddetto regime forfettario, il reddito medio dichiarato dalle partite Iva che l’hanno scelto sia aumentato meno di quello deglie delle piccole imprese che hanno continuato a pagare l’Irpef. Ad analizzare i numeri è stato Alessandro Santoro, docente di Scienza delle Finanze all’università di Milano Bicocca ed ex presidente della commissione del Mef che stimafiscale. I risultati, che ilfattoquotidiano.