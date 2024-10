La dottoressa viene insultata dai pazienti: lascia l’ambulatorio e va via. Succede a Palau (Di venerdì 18 ottobre 2024) insultata di primo mattino una dottoressa di Palau ha deciso di lasciare l’ambulatorio. La Asl Gallura esprime solidarietà e invita al rispetto per gli operatori sanitari, sottolineando la carenza di medici nei territori periferici. Fanpage.it - La dottoressa viene insultata dai pazienti: lascia l’ambulatorio e va via. Succede a Palau Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di primo mattino unadiha deciso dire. La Asl Gallura esprime solidarietà e invita al rispetto per gli operatori sanitari, sottolineando la carenza di medici nei territori periferici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La dottoressa viene insultata dai pazienti : lascia l’ambulatorio e va via. Succede a Palau - Insultata di primo mattino una dottoressa di Palau ha deciso di lasciare l’ambulatorio. La Asl Gallura esprime solidarietà e invita al rispetto per gli operatori sanitari, sottolineando la carenza di medici nei territori periferici.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Un’altra dottoressa aggredita sul lavoro : strattonata e insultata durante una visita a domicilio nel Salento. “Mi dimetto anche io” - La vittima una guardia medica di 37 anni: è stata spinta fuori casa e costretta a lasciare i suoi oggetti personali dal marito della paziente perché non era d’accordo con la terapia. “In 13 anni di professione non mi era mai successo nulla del genere. Lascio l’incarico, farò... (Bari.repubblica.it)

Taranto - dottoressa aggredita e insultata si dimette : “Lo faccio per tutte le donne” - . Questa volta si tratta di una dottoressa, di 32 anni, in servizio di guardia medica a Maruggio, in provincia di Taranto. Articolo pubblicato giovedì 22 Agosto 2024, 12:31 Ennesimo caso di aggressione ai medici. la notte tra il 17 e il 18 agosto, la professionista è stata pesantemente insultata e. (Ildifforme.it)