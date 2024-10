La BCE taglia i mutui e i prestiti | cosa cambia per il cittadino?

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La recente decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di abbassare i tassi d’interesse di 25 punti base ridurrà leggermente le rate deivariabili già in corso. Anche se la maggior parte deiin Italia è a tasso fisso, chi ha scelto il tasso variabile avrà un po’ di sollievo. Negli ultimi mesi le rate di questierano schizzate fino al 78% in più. Un esempio? Per un mutuo di 150.000 euro, con una durata di 20 anni, la rata è passata da 665 euro a 1.180 euro al mese. Con il taglio dei tassi, il risparmio sarà inizialmente di circa 20 euro al mese, ma potrebbe aumentare se la BCE proseguirà con altri tagli.: tassi più bassi in arrivo Le banche avevano già iniziato ad abbassare i tassi d’interesse per i nuoviprima della decisione della BCE. Ad oggi, il tasso medio per un mutuo variabile è del 4,33%, ma in alcuni casi può scendere fino al 3,86%.