Kickers e Chiesanuova vincono e avanzano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Iniziano a delinearsi i valori delle squadre impegnate nel campionato Uisp di calcio a 11, giunto alla terza giornata. Nel big match al vertice traNarnali e Prato Asd sono stati i padroni di casa a conquistare i tre punti: per ila partita si è subito messa bene con la rete al primo minuto di Incorvaia. Sussulto di orgoglio per il Prato Asd con Baracchi sul finire di prima frazione (1-1 all’intervallo). Nel secondo tempo le reti di La Rosa e Fullone consegnano definitivamente la vittoria ai. Nell’altro scontro ai piani alti della classifica, il Realvince 3-1 contro il Signa: alla rete degli ospiti di Righini rispondono i gol di Lici, Pisa e Silvestri che regalano il primo posto alinsieme, appunto, ai. Il Vergaio Asd regola per 2-0 l’Olimpia Prato grazie alle reti di Righi e Grassi, entrambe nel primo tempo.