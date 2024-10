Kevin Strootman si ritira dal calcio, l’annuncio via social (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kevin Strootman annuncia il ritiro dal calcio giocato all’età di 34 anni dopo l’ultima esperienza in Italia con la maglia del Genoa. È stato lo stesso olandese ad annunciare la sua decisione con un post su Instagram, scrivendo: “La mia carriera finisce qui, grazie calcio“. Strootman ha trascorso tante stagioni in Italia tra Roma, Cagliari e appunto Genoa. L'articolo Kevin Strootman si ritira dal calcio, l’annuncio via social calcioWeb. Calcioweb.eu - Kevin Strootman si ritira dal calcio, l’annuncio via social Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di venerdì 18 ottobre 2024)annuncia il ritiro dalgiocato all’età di 34 anni dopo l’ultima esperienza in Italia con la maglia del Genoa. È stato lo stesso olandese ad annunciare la sua decisione con un post su Instagram, scrivendo: “La mia carriera finisce qui, grazie“.ha trascorso tante stagioni in Italia tra Roma, Cagliari e appunto Genoa. L'articolosidalviaWeb.

