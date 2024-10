Imbroglia all’esame di guida, auricolare però si incastra nell’orecchio: 25enne finisce in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il venticinquenne di Verona è finito dall'otorinolaringoiatra per estrarre il nano-dispositivo e denunciato per falsificazione e tentativo di frode. Aveva anche una telecamera nella manica del maglione. Non è il primo episodio di questo tipo in Italia. Fanpage.it - Imbroglia all’esame di guida, auricolare però si incastra nell’orecchio: 25enne finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il venticinquenne di Verona è finito dall'otorinolaringoiatra per estrarre il nano-dispositivo e denunciato per falsificazione e tentativo di frode. Aveva anche una telecamera nella manica del maglione. Non è il primo episodio di questo tipo in Italia.

