Screenworld.it - Il principe azzurro: un nuovo film in lavorazione da Disney, il regista sarà Paul King, che ha diretto Wonka

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il, l’amore di moltesse, avrà un suo lungometraggio. Ildi, che ha anchei primi due lungometraggi di Paddington, sta dirigendo Ilper, Simon Barnaby e Jon Croker stanno scrivendo insieme la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati confermati. Non è chiaro se illive action o animato. Nelle fiabe classiche, il personaggio delè colui che salva una damigella in pericolo e si mette in viaggio per salvarla dalle forze del male o dalle eventuali matrigne. Esempi illustri sono Cenerentola, Biancaneve, La bella addormentata, Raperonzolo e fondamentalmente qualsiasi altrodel XX secolo. In quei prodotti, tuttavia, di solito ilè un personaggio secondario e non la star principale.