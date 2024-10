Quifinanza.it - Il giudizio di S&P e Fitch sul rating dell’Italia è imminente, attesa per la decisione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primointernazionale sulla manovra finanziaria del governo di Giorgia Meloni sta per arrivare. Due importanti società di, Standard & Poor’s e, pubblicheranno i loro giudizi sullo stato del debito pubblico italiano. Si tratta dei primi di una serie di report sulla situazione debitoria del nostro Paese tra ottobre e novembre. Le aspettative dei mercati sono una sostanziale conferma dei giudizi di aprile. Le due società avevano infatti scelto per il debito italiano unBBB, due livelli sopra i titoli di Stato in cui è sconsigliato investire, con un outlook, quindi una prospettiva per il prossimo futuro, stabile.