Ilgiorno.it - Il Comune strappa l’accordo. Il cantiere Pedemontana si sposta

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)apre al trasloco deldella Tratta C a Lesmo. A luglio, la sindaca aveva chiesto dirlo dalla scuola materna a via Marconi in zona Iperal. "Vicino all’asilo avrebbe un impatto devastante, la nostra proposta nasce da uno spirito di collaborazione", dice Sara Dossola. La società accoglie il rilievo: "Stiamo cercando una soluzione - spiega Sabatino Fusco, direttore generale della società che realizzerà l’infrastruttura -. Sappiamo che ci saranno disagi, ma siamo attenti a minimizzare dove possibile. E questo è proprio uno dei casi che prendiamo seriamente in considerazione. Per noi, come per le istituzioni, il dialogo è importante e necessario". Nelle prossime settimane le squadre dell’azienda effettueranno tutte le verifiche necessarie per definire con precisione il perimetro dell’intervento.