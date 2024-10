Il calcio fra le dita, il club di subbuteo di Terni compie dieci anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 21 ottobre del 2014 quando i fratelli ternani marco e Simone Perotti fondarono il club di calcio in miniatura nella città dell’acciaio. E quindi, manca meno di una settimana al decennale del club di subbuteo di Terni.All’epoca, il gruppo aggregativo era costituito da 25 membri: in Ternitoday.it - Il calcio fra le dita, il club di subbuteo di Terni compie dieci anni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 21 ottobre del 2014 quando i fratelli ternani marco e Simone Perotti fondarono ildiin miniatura nella città dell’acciaio. E quindi, manca meno di una settimana al decennale deldidi.All’epoca, il gruppo aggregativo era costituito da 25 membri: in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Inter - Dimarco nel mirino : tre top club lo vogliono - Secondo le indiscrezioni, a Milano potrebbero arrivare offerte da 80 milioni di euro. È diventato un punto di riferimento dei meneghini grazie alle sue scorribande sulla sinistra e a un mancino veramente delicato, che sa sia fornire assist che andare in rete. Fino a qualche mese fa era difficile prevedere che il calciomercato dell’Inter fosse insidiato da una possibile uscita di ... (Metropolitanmagazine.it)

Marani al Panathlon Club : "Il calcio non si sostiene" - "Ma non quelli del 1990 – dice –, metà degli stadi di serie A risalgono ai mondiali del 1934. Marani sente i problemi e li analizza da dirigente. La serie C perde il 6%, la serie A il 90%, il resto lo perde la serie B. Molti i volti noti presenti alla serata. Un disastro. Mercoledì sera c’era anche lui al ristorante Cerina per la conviviale del Panathlon Cesena. (Ilrestodelcarlino.it)

Infortuni nel calcio - quanto costano ai club : tutti i dati - Anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund hanno affrontato costi significativi per gli infortuni, con una frequenza ben superiore alla media della Bundesliga. Dopo gli inglesi, arrivano gli italiani, secondi in termini di aumento più significativo della gravità degli infortuni, con un periodo medio di assenza dal campo in Serie A di oltre 35 giorni. (Quotidiano.net)