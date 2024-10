Gilmour-Spinazzola: Conte ha preso una decisione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli infortuni di Lobotka e Olivera costringono Conte a cambiare formazione In vista della sfida contro l’Empoli, Antonio Conte dopo un mese potrebbe cambiare formazione. Gli infortuni di Stanislav Lobotka e Mathias Olivera costringono il tecnico salentino a rivoluzionare la squadra, dando spazio a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola dal primo minuto. Il Napoli cambia volto Sin dall’inizio della stagione, il Napoli ha mostrato una rosa composta da campioni e talenti in attesa di occasioni. L’assenza delle competizioni europee ha ridotto il turnover, permettendo a Conte di lavorare prima sulla difesa a tre delle prime partite, poi il passaggio al 4-2-3-1 da settembre in poi. Gilmour pronto all’esordio da titolare in Serie A Con l’assenza di Lobotka, il giovane talento scozzese Billy Gilmour è pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro. Napolipiu.com - Gilmour-Spinazzola: Conte ha preso una decisione Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli infortuni di Lobotka e Olivera costringonoa cambiare formazione In vista della sfida contro l’Empoli, Antoniodopo un mese potrebbe cambiare formazione. Gli infortuni di Stanislav Lobotka e Mathias Olivera costringono il tecnico salentino a rivoluzionare la squadra, dando spazio a Billye Leonardodal primo minuto. Il Napoli cambia volto Sin dall’inizio della stagione, il Napoli ha mostrato una rosa composta da campioni e talenti in attesa di occasioni. L’assenza delle competizioni europee ha ridotto il turnover, permettendo adi lavorare prima sulla difesa a tre delle prime partite, poi il passaggio al 4-2-3-1 da settembre in poi.pronto all’esordio da titolare in Serie A Con l’assenza di Lobotka, il giovane talento scozzese Billyè pronto a prendere le redini del centrocampo azzurro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Altro infortunio in Nazionale - ora è emergenza totale per Conte - Di certo sarà difficile vederlo in campo contro l’Empoli, anche perché il sudamericano sarà l’ultimo dei nazionali a rientrare in Italia e a dover smaltire il fuso orario. Conte (LaPresse) – Calciomercato. . Questa notte l’Uruguay ha giocato contro il Paraguay (0-0 il risultato finale) e Mathias Olivera è stato costretto a chiedere il cambio nei minuti finali. (Calciomercato.it)

Conte lancia Gilmour come titolare al Napoli : l’infortunio di Lobotka è la sua grande occasione - Fin qui ha giocato soltanto pochi minuti in Serie A, ma contro l'Empoli Gilmour farà il suo esordio in campionato dal 1': sostituirà l'infortunato Lobotka.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Conte perde un big per Empoli-Napoli : infortunio in nazionale - Antonio Conte ha sfruttato a pieno la scorsa settimana, concedendo ai suoi ragazzi solo un allenamento al giorno, anziché doppia seduta. Il club azzurro fa sapere che il ragazzo al rientro in Italia, oggi si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio. it. Nel frattempo, i calciatori sparsi in giro per il Mondo hanno giocato le loro gare con le rispettive selezioni. (Calciomercato.it)